Efficacité de l'État

«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 08:36

Patrick Lagacé
France-Élaine Duranceau / La Presse Canadienne

La présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, aura pour mission de simplifier la bureaucratie dans la fonction publique.

Écoutez la députée de Bertrand discuter de son nouveau mandat et des objectifs d'efficacité fixés par le gouvernement de François Legault, jeudi, à Lagacé le matin.

«Il faut oser remettre en question des structures qui existent depuis longtemps et qui sont peut-être désuètes, plus aussi pertinentes ou efficaces»

France-Élaine Duranceau

L'ancienne ministre de l'Habitation soutient que cet effort de simplification mènera à des économies conséquentes.

  • Financement du transport collectif avec le Fonds vert;
  • Fusion entre Transplant Québec et Héma-Québec;
  • Négociations avec les médecins.

