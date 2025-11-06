Efficacité de l'État

La présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau, aura pour mission de simplifier la bureaucratie dans la fonction publique.
Écoutez la députée de Bertrand discuter de son nouveau mandat et des objectifs d'efficacité fixés par le gouvernement de François Legault, jeudi, à Lagacé le matin.
«Il faut oser remettre en question des structures qui existent depuis longtemps et qui sont peut-être désuètes, plus aussi pertinentes ou efficaces»
L'ancienne ministre de l'Habitation soutient que cet effort de simplification mènera à des économies conséquentes.
Autres sujets abordés
- Financement du transport collectif avec le Fonds vert;
- Fusion entre Transplant Québec et Héma-Québec;
- Négociations avec les médecins.