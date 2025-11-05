Canadiens de Montréal

La saison est encore jeune, mais on commence déjà à déceler quelques tendances en raison des départs canons de certaines équipes et de l'effondrement d'autres clubs.

Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en vue de mouvements de personnel à l'approche de la date butoir des échanges?

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, discuter de plusieurs scénarios en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés