Hockey
Canadiens de Montréal

«Arber Xhekaj n'est pas capable de manger les minutes en infériorité numérique»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 novembre 2025 19:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Arber Xhekaj n'est pas capable de manger les minutes en infériorité numérique»
Arber Xhekaj (à gauche) éprouve des difficultés en désavantage numérique. / PC/Christinne Muschi

La saison est encore jeune, mais on commence déjà à déceler quelques tendances en raison des départs canons de certaines équipes et de l'effondrement d'autres clubs.

Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en vue de mouvements de personnel à l'approche de la date butoir des échanges?

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, discuter de plusieurs scénarios en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les difficultés des équipes de l’ouest comme les Flames de Calgary et les Blues de St-Louis;
  • Quel joueur de centre pourrait-il intéresser les Canadiens?
  • On analyse les besoins des Canadiens de Montréal en défense;
  • «Arber Xhekaj n'est pas capable de manger les minutes en infériorité numérique»

Vous aimerez aussi

Les Canadiens ont trop souvent manqué de finition, selon St-Louis
Le hockey des Canadiens
Les Canadiens ont trop souvent manqué de finition, selon St-Louis
La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook
Le hockey des Canadiens
La constance de Bolduc et l'évolution de Newhook
