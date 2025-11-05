La saison est encore jeune, mais on commence déjà à déceler quelques tendances en raison des départs canons de certaines équipes et de l'effondrement d'autres clubs.
Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en vue de mouvements de personnel à l'approche de la date butoir des échanges?
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, discuter de plusieurs scénarios en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les difficultés des équipes de l’ouest comme les Flames de Calgary et les Blues de St-Louis;
- Quel joueur de centre pourrait-il intéresser les Canadiens?
- On analyse les besoins des Canadiens de Montréal en défense;
- «Arber Xhekaj n'est pas capable de manger les minutes en infériorité numérique»