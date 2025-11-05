 Aller au contenu
Société
Nouveau nom et nouvelle image

Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Le Groupe de partenaires pour la mobilité métropolitaine - opérations et maintenance, qui est la société en charge des opérations du Réseau express métropolitain, entre dans une nouvelle ère avec un changement de nom: Pulsar.

Le regroupement devient désormais l'interlocuteur unique des communications opérationnelles auprès de la clientèle du REM.

Mais en quoi un nouveau nom et une nouvelle image de marque vont changer l'expérience des passagers?

Écoutez Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar, expliquer les impacts de ce changement au micro de Patrick Lagacé. 

«On a cette envie d'avoir un réseau fiable qui est à l'écoute de la clientèle. Pulsar, ce n'est pas seulement un changement de nom. On récupère la communication opérationelle du REM.»

Loïc Cordelle

