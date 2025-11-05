Nouveau nom et nouvelle image

Le Groupe de partenaires pour la mobilité métropolitaine - opérations et maintenance, qui est la société en charge des opérations du Réseau express métropolitain, entre dans une nouvelle ère avec un changement de nom: Pulsar.

Le regroupement devient désormais l'interlocuteur unique des communications opérationnelles auprès de la clientèle du REM.

Mais en quoi un nouveau nom et une nouvelle image de marque vont changer l'expérience des passagers?

Écoutez Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar, expliquer les impacts de ce changement au micro de Patrick Lagacé.