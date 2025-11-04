Aucun des partis n'en sortirait gagnant

Philippe J. Fournier, fondateur de Québec 125, estime que la probabilité que des élections fédérales soient déclenchées avant Noël est très faible. Rejeter le prochain budget du premier ministre du Canada, Mark Carney, ne bénéficierait à aucun des quatre principaux partis, d'après l'analyste.

Écoutez l'analyse de Philippe J. Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125, à La Commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

C'est le Bloc Québécois qui aurait le moins à perdre, explique-t-il, étant donné que le parti semble avoir «frappé un plancher» lors du dernier scrutin. Les efforts des souverainistes au Bloc seront toutefois plutôt concentrés vers les élections provinciales en 2026, selon lui.

La lutte demeure chaude dans les sondages entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada, qui n'auraient pas non plus intérêt à renvoyer les Canadiens aux urnes, tandis que le NPD pourrait faire pire que lors de la dernière élection fédérale.

Les néo-démocrates pourraient même se donner une raison de s'absenter du budget libéral pour éviter de perdre des plumes.