 Aller au contenu
Politique fédérale
Aucun des partis n'en sortirait gagnant

Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier

par 98.5

0:00
11:06

Entendu dans

La commission

le 4 novembre 2025 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier
Les partis fédéraux canadiens ne rejetteront probablement pas le prochain budget libéral puisqu'ils n'ont pas intérêt à déclencher des élections, selon Philippe J. Fournier / Sean Kilpatrick / La Presse Canadienne

Philippe J. Fournier, fondateur de Québec 125, estime que la probabilité que des élections fédérales soient déclenchées avant Noël est très faible. Rejeter le prochain budget du premier ministre du Canada, Mark Carney, ne bénéficierait à aucun des quatre principaux partis, d'après l'analyste.

Écoutez l'analyse de Philippe J. Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125, à La Commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

C'est le Bloc Québécois qui aurait le moins à perdre, explique-t-il, étant donné que le parti semble avoir «frappé un plancher» lors du dernier scrutin. Les efforts des souverainistes au Bloc seront toutefois plutôt concentrés vers les élections provinciales en 2026, selon lui.

La lutte demeure chaude dans les sondages entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada, qui n'auraient pas non plus intérêt à renvoyer les Canadiens aux urnes, tandis que le NPD pourrait faire pire que lors de la dernière élection fédérale.

Les néo-démocrates pourraient même se donner une raison de s'absenter du budget libéral pour éviter de perdre des plumes.

Vous aimerez aussi

Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Le Québec maintenant
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
0:00
6:00
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
Lagacé le matin
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
0:00
6:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Rattrapage
Élection surprise en Gaspésie
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
Rattrapage
1,5 million de dollars en billettes dérobés
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rattrapage
Santé
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»
Rattrapage
D'après un ancien docteur
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
Rattrapage
La commission
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
Rattrapage
Hausse des coûts d'exportation de l'électricité
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Grève STM: un danger pour la santé?
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Rattrapage
Cour supérieure
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire
Rattrapage
Les Flyers affrontent les Canadiens
Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire
Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix
Rattrapage
La députée caquiste démissionera-t-elle?
Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
Rattrapage
La commission
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Rattrapage
PME canadiennes et achat local
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Nouvelle équipe municipale à Montréal
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert
Rattrapage
La commission
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert