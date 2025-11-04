Après le passage de l'ouragan Melissa

Marie Imbault, une Québécoise installée en Jamaïque depuis 14 ans, décrit les ravages importants causés par l'ouragan Melissa et la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'île.

Sa propre maison a été touchée, avec une partie du toit arrachée, mais elle se considère chanceuse par rapport à d'autres communautés où jusqu'à trois maisons sur quatre sont complètement à terre.

Écoutez celle qui gagne sa vie comme guide touristique dans cette île des Antilles commenter le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La reconstruction sera longue, selon elle.

Les communautés ont peu accès aux informations et les routes sont bloquées par des débris. Si l'approvisionnement en eau est gérable grâce à des génératrices, la nourriture est limitée aux craquelins et aux conserves.

Marie Imbault lance un appel à l'aide, soulignant que les Jamaïcains n'étaient pas préparés à une crise d'une telle ampleur, alors qu'ils ont besoin de tout.