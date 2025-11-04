 Aller au contenu
Société
Après le passage de l'ouragan Melissa

«La Jamaïque, c'est comme un lieu de guerre» -Marie Imbault

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 08:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La Jamaïque, c'est comme un lieu de guerre» -Marie Imbault
Plusieurs secteurs de la Jamaïque sont dévastés. / (AP Photo/Matias Delacroix)

Marie Imbault, une Québécoise installée en Jamaïque depuis 14 ans, décrit les ravages importants causés par l'ouragan Melissa et la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'île.

Sa propre maison a été touchée, avec une partie du toit arrachée, mais elle se considère chanceuse par rapport à d'autres communautés où jusqu'à trois maisons sur quatre sont complètement à terre.

Écoutez celle qui gagne sa vie comme guide touristique dans cette île des Antilles commenter le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La reconstruction sera longue, selon elle.

Les communautés ont peu accès aux informations et les routes sont bloquées par des débris. Si l'approvisionnement en eau est gérable grâce à des génératrices, la nourriture est limitée aux craquelins et aux conserves.

Marie Imbault lance un appel à l'aide, soulignant que les Jamaïcains n'étaient pas préparés à une crise d'une telle ampleur, alors qu'ils ont besoin de tout.

«On en a pour des mois. [...] Si les gens viennent en voyage et veulent faire une bonne action dans la vie, achetez un billet d'avion, remplissez des valises [de biens de base], puis amenez ça.»

Marie Imbault

Vous aimerez aussi

Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?
Radio textos
Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?
0:00
22:58
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
Lagacé le matin
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
0:00
15:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Atteinte d'un cancer: «Comment ça va? Je ne le sais pas» -Alexandra Diaz
Rattrapage
Des dons pour la Fondation de l'Hôpital juif
Atteinte d'un cancer: «Comment ça va? Je ne le sais pas» -Alexandra Diaz
«En gros, on n'a pas vendu notre électricité assez cher aux Américains»
Rattrapage
Des dépassements de coûts
«En gros, on n'a pas vendu notre électricité assez cher aux Américains»
Quel avenir pour Projet Montréal? «Assez glorieux», selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Le parti a perdu la mairie et cinq arrondissements
Quel avenir pour Projet Montréal? «Assez glorieux», selon Luc Ferrandez
Dvorak et les Flyers s'amènent au Centre Bell
Rattrapage
Quelques changements à la formation du CH
Dvorak et les Flyers s'amènent au Centre Bell
Conseils médicaux de ChatGPT: pas comme un professionnel, mais...
Rattrapage
Une bonne ressource dans certains cas
Conseils médicaux de ChatGPT: pas comme un professionnel, mais...
«La maison de vide» de Laurent Mauvignier obtient le prix Goncourt
Rattrapage
Prestigieux prix littéraire français
«La maison de vide» de Laurent Mauvignier obtient le prix Goncourt
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
Rattrapage
Nathalie Sinclair-Desgagné ira en Cour suprême
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
La CSQ veut que les projets pédagogiques particuliers soient ouverts à tous
Rattrapage
Fin de la sélection des élèves
La CSQ veut que les projets pédagogiques particuliers soient ouverts à tous
«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche
Rattrapage
Un monument qui dérange à Saint-Basile-le-Grand
«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche
Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?
Rattrapage
Il sera déposé aux communes mardi
Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
Rattrapage
Des usagers durement affectés
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
Rattrapage
Il sera dévoilé mardi
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
Rattrapage
Le budget Carney déposé mardi
Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
La folie des fêtes prend (déjà) les réseaux sociaux d'assaut
Rattrapage
Les calendriers de l'avent
La folie des fêtes prend (déjà) les réseaux sociaux d'assaut