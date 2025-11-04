Il sera déposé aux communes mardi

Le premier budget des libéraux de Mark Carney sera-t-il le plus déficitaire de l'histoire du Canada?
Autre sujet abordé
- Le budget Carney mettra par ailleurs fin à la promesse de Justin Trudeau de planter 2 milliards d'arbres au Canada. Cette promesse, faite en 2019, n'a jamais été réalisée; l'objectif n'était même pas à mi-chemin après quatre ans, malgré un budget de plus de 3 milliards de dollars qui y était alloué.