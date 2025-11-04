 Aller au contenu
Politique fédérale
Il sera déposé aux communes mardi

Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?

par 98.5

0:00
5:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 08:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier budget des libéraux de Mark Carney sera-t-il le plus déficitaire de l'histoire du Canada?

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Dimitri Soudas, mardi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Le budget Carney mettra par ailleurs fin à la promesse de Justin Trudeau de planter 2 milliards d'arbres au Canada. Cette promesse, faite en 2019, n'a jamais été réalisée; l'objectif n'était même pas à mi-chemin après quatre ans, malgré un budget de plus de 3 milliards de dollars qui y était alloué.

