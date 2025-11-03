 Aller au contenu
Flyers, mardi, et Devils, jeudi

«Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens» -Stéphane Waite

le 3 novembre 2025

Mario Langlois
Stéphane Waite
Samuel Montembeault a renoué avec la victoire, samedi, lors du triomphe des Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa.

Écoutez Stéphane Waite discuter de la gestion à venir des gardiens des Canadiens de Montréal cette semaine.

Les sujets discutés

  • Flyers, mardi, et Devils, jeudi: «Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens de but»;
  • Stéphane Waite estime que Samuel Montembeault se préoccupe trop de ses statistiques;
  • La difficulté pour le Tricolore à protéger une avance;
  • La compétitivité dans l'est: cinq points séparent le premier du dernier avant les matchs de mardi;
  • L'impact du nouvel entraîneur des Penguins;



