Samuel Montembeault a renoué avec la victoire, samedi, lors du triomphe des Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa.
Écoutez Stéphane Waite discuter de la gestion à venir des gardiens des Canadiens de Montréal cette semaine.
Les sujets discutés
- Flyers, mardi, et Devils, jeudi: «Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens de but»;
- Stéphane Waite estime que Samuel Montembeault se préoccupe trop de ses statistiques;
- La difficulté pour le Tricolore à protéger une avance;
- La compétitivité dans l'est: cinq points séparent le premier du dernier avant les matchs de mardi;
- L'impact du nouvel entraîneur des Penguins;