Canadiens de Montréal

N'ajustez pas votre appareil: José Théodore est bel et bien avec l'animateur Mario Langlois un lundi soir.
Écoutez José Théodore commenter la situation des Canadiens aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le retour au jeu du gardien Samuel Montembeault;
- Qui sera le gardien contre les Flyers, mardi soir?
- La solidarité d’équipe, notamment pour protéger les petits joueurs;
- «Sans Nick Suzuki, tu n'as pas l'évolution de Cole Caufield en joueur plus complet»;
- Les difficultés financières d’anciens joueurs NHL.