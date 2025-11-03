 Aller au contenu
Un avantage numérique dévastateur

«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro

le 3 novembre 2025 19:36

«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro
Juraj Slafkovsky marque un superbe but en avantage numérique. / PC/Christinne Muschi

Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal présente une efficacité de 70 % depuis le 23 octobre.

Peut-on espérer que le Tricolore soit en train de se doter d'une arme de destruction?

Écoutez le commentateur Tony Marinaro à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On analyse la performance offensive des Canadiens de Montréal, soulignant l'efficacité de l’avantage numérique;
  • «Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters»
  • Le prix à payer pour les autres équipes;
  • Les Canadiens devraient gagner plusieurs championnats d'ici peu;
  • Kirby Dach joue du bon hockey depuis quelques matchs;
  • Tony prévoit un match piège contre les Flyers de Philadelphie;
  •  «Les Flyers ont une fiche gagnante, mais ils sont quand même derniers dans l'est»

