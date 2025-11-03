Un avantage numérique dévastateur

Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal présente une efficacité de 70 % depuis le 23 octobre.

Peut-on espérer que le Tricolore soit en train de se doter d'une arme de destruction?

Écoutez le commentateur Tony Marinaro à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés