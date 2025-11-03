Un avantage numérique dévastateur

Le jeu de puissance des Canadiens de Montréal présente une efficacité de 70 % depuis le 23 octobre.
Peut-on espérer que le Tricolore soit en train de se doter d'une arme de destruction?
Écoutez le commentateur Tony Marinaro à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On analyse la performance offensive des Canadiens de Montréal, soulignant l'efficacité de l’avantage numérique;
- «Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters»
- Le prix à payer pour les autres équipes;
- Les Canadiens devraient gagner plusieurs championnats d'ici peu;
- Kirby Dach joue du bon hockey depuis quelques matchs;
- Tony prévoit un match piège contre les Flyers de Philadelphie;
- «Les Flyers ont une fiche gagnante, mais ils sont quand même derniers dans l'est»