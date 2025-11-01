Tour de l'actualité en région

Une famille de Gatineau a résidé dans un logement insalubre, mais dont le coût s'élevait à 800$ par mois, en raison de la crise du logement.
Écoutez Philippe Villeneuve du 104.7 Outaouais brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Un organisme a convoqué les médias pour qu'ils aillent visiter ce logement-là. Tu ouvres la porte, il y a des coquerelles mortes dans le cadre de porte, le lit est infesté de punaises de lit et il y a des excréments de souris à la grandeur. La famille était prise en otage, et n'avait pas le choix de prendre ce logement infesté par la vermine, le moisi et même dangereux. Même le toit est proche de tomber.»