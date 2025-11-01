Tour de l'actualité en région

 Aller au contenu
«La famille n'avait pas le choix de prendre ce logement infesté»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 novembre 2025 09:11

Avec

Steve Roy
Steve Roy
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

«La famille n'avait pas le choix de prendre ce logement infesté»
Philippe Villeneuve / Cogeco Média

Une famille de Gatineau a résidé dans un logement insalubre, mais dont le coût s'élevait à 800$ par mois, en raison de la crise du logement.

Écoutez Philippe Villeneuve du 104.7 Outaouais brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Un organisme a convoqué les médias pour qu'ils aillent visiter ce logement-là. Tu ouvres la porte, il y a des coquerelles mortes dans le cadre de porte, le lit est infesté de punaises de lit et il y a des excréments de souris à la grandeur. La famille était prise en otage, et n'avait pas le choix de prendre ce logement infesté par la vermine, le moisi et même dangereux. Même le toit est proche de tomber.»

Philippe Villeneuve

