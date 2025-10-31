 Aller au contenu
Hockey
Premier trio

«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»

par 98.5

0:00
39:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 octobre 2025 20:20

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»
Premier trio, avec Tony Marinaro, Mario Langlois, Luc Gélinas et Stéphane Waite / Cogeco Média

Cette semaine, au Premier trio, le centre invité de la Power Line est Luc Gélinas, journaliste sportif au Réseau des sports et auteur. 

Les débats commencent avec la question des gardiens de but, notamment la décision de Martin St-Louis d’aligner Samuel Montembeault contre les Sénateurs d’Ottawa, évoquant l’importance de la rotation et l’absence de controverse réelle.

Écoutez Premier Trio, avec Tony Marinaro, collaborateur aux Amateurs de Sports, Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média et leur invité Luc Gélinas, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

Autres sujets abordés: 

  • La nécessité d’un deuxième centre;
  • Les performances du premier trio; 
  • Les transactions potentielles avant la date limite; 
  • Les chances de séries pour Toronto et la Floride; 
  • L’impact de jeunes joueurs comme Kirby Dach et Arber Xhekaj.

Vous aimerez aussi

Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
Les amateurs de sports
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
0:00
10:33
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
Les amateurs de sports
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
0:00
18:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Rattrapage
Les Alouettes en séries éliminatoires
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
Rattrapage
Les Canadiens de retour à Montréal
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
Rattrapage
L'arrivée du FC Supra
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
Rattrapage
La valeur du sport
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino
Rattrapage
Série mondiale
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino
En préparation pour les Sénateurs samedi soir
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En préparation pour les Sénateurs samedi soir
«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé
Rattrapage
St-Louis désigne Montembeault face aux Sénateurs
«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé
«On ne vivra pas dans le regret de dire qu'on s'est préservés» -Brodeur-Jourdain
Rattrapage
L'attitude «all in» des Alouettes
«On ne vivra pas dans le regret de dire qu'on s'est préservés» -Brodeur-Jourdain
«En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière» Danièle Sauvageau
Rattrapage
L'appel lui annonçant son Intronisation
«En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière» Danièle Sauvageau
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
Rattrapage
Québécois qui évolue dans la KHL
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
«À la hauteur des genoux, c'est presque impossible de la frapper -Claude Raymond
Rattrapage
La balle rapide de Trey Yesavage
«À la hauteur des genoux, c'est presque impossible de la frapper -Claude Raymond
Byron Archambault s'attend à un match électrisant
Rattrapage
Alouettes-Blue Bombers
Byron Archambault s'attend à un match électrisant
«Ce duo-là doit être considéré dans l'élite de l'élite» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
Nick Suzuki et Cole Caufield
«Ce duo-là doit être considéré dans l'élite de l'élite» -Jean-François Chaumont