Cette semaine, au Premier trio, le centre invité de la Power Line est Luc Gélinas, journaliste sportif au Réseau des sports et auteur.

Les débats commencent avec la question des gardiens de but, notamment la décision de Martin St-Louis d’aligner Samuel Montembeault contre les Sénateurs d’Ottawa, évoquant l’importance de la rotation et l’absence de controverse réelle.

Écoutez Premier Trio, avec Tony Marinaro, collaborateur aux Amateurs de Sports, Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey chez Cogeco Média et leur invité Luc Gélinas, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Autres sujets abordés: