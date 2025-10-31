Les Canadiens de retour à Montréal

Au lendemain du traditionnel party d'Halloween des joueurs, les Canadiens de Montréal étaient sur la glace pour un entraînement d'une heure en vue du match de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa.

À la suite de l'entraînement, Martin McGuire a eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs du Tricolore. Il rapporte leurs propos aux Amateurs de sports.

Quel est le portrait du club, au retour du voyage des troupes de Martin St-Louis dans l'Ouest?

Plus important encore: qui portait le meilleur déguisement au party d'Halloween?

