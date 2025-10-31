 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens de retour à Montréal

Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs

par 98.5

0:00
10:33

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 octobre 2025 18:18

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
Martin McGuire / Cogeco Média

Au lendemain du traditionnel party d'Halloween des joueurs, les Canadiens de Montréal étaient sur la glace pour un entraînement d'une heure en vue du match de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa.

À la suite de l'entraînement, Martin McGuire a eu l'occasion de discuter avec quelques joueurs du Tricolore. Il rapporte leurs propos aux Amateurs de sports.

Quel est le portrait du club, au retour du voyage des troupes de Martin St-Louis dans l'Ouest?

Plus important encore: qui portait le meilleur déguisement au party d'Halloween?

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, en discussion avec Mario Langlois, vendredi, aux Amateurs de sports

Vous aimerez aussi

En préparation pour les Sénateurs samedi soir
Les amateurs de sports
En préparation pour les Sénateurs samedi soir
0:00
12:54
«Une mauvaise décision peut tout changer» -Mathias Brunet
Les amateurs de sports
«Une mauvaise décision peut tout changer» -Mathias Brunet
0:00
21:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Rattrapage
Les Alouettes en séries éliminatoires
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
Rattrapage
L'arrivée du FC Supra
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
Rattrapage
La valeur du sport
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino
Rattrapage
Série mondiale
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino
En préparation pour les Sénateurs samedi soir
Rattrapage
Canadiens de Montréal
En préparation pour les Sénateurs samedi soir
«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé
Rattrapage
St-Louis désigne Montembeault face aux Sénateurs
«Je pense qu'il voulait éteindre le feu» -Dany Dubé
«On ne vivra pas dans le regret de dire qu'on s'est préservés» -Brodeur-Jourdain
Rattrapage
L'attitude «all in» des Alouettes
«On ne vivra pas dans le regret de dire qu'on s'est préservés» -Brodeur-Jourdain
«En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière» Danièle Sauvageau
Rattrapage
L'appel lui annonçant son Intronisation
«En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière» Danièle Sauvageau
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
Rattrapage
Québécois qui évolue dans la KHL
«Demidov est tellement fort mentalement» -Devin Brosseau
«À la hauteur des genoux, c'est presque impossible de la frapper -Claude Raymond
Rattrapage
La balle rapide de Trey Yesavage
«À la hauteur des genoux, c'est presque impossible de la frapper -Claude Raymond
Byron Archambault s'attend à un match électrisant
Rattrapage
Alouettes-Blue Bombers
Byron Archambault s'attend à un match électrisant
«Ce duo-là doit être considéré dans l'élite de l'élite» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
Nick Suzuki et Cole Caufield
«Ce duo-là doit être considéré dans l'élite de l'élite» -Jean-François Chaumont
«Une mauvaise décision peut tout changer» -Mathias Brunet
Rattrapage
Nouveau livre «Histoires de repêchage»
«Une mauvaise décision peut tout changer» -Mathias Brunet
«Il ne faut pas faire des dommages à long terme à la confiance de Sam» -Théodore
Rattrapage
En dépit des succès de Dobes
«Il ne faut pas faire des dommages à long terme à la confiance de Sam» -Théodore