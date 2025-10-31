Psychologie

Le mythe veut que l'amour absolu mène à la vie commune. Pourtant, de plus en plus de couples, y compris chez les 20-34 ans, choisissent de vivre séparément même s'ils sont profondément amoureux.

Est-ce un simple choix de confort ou un frein à l'engagement?

Pourquoi ce modèle, bien qu'encore en marge, séduit tant de couples?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, explorer ce phénomène social en pleine croissance, au micro de Marie-Eve Tremblay.