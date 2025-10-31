Film d'Halloween

Le film d'animation La Fabrique des Monstres (The Beanie Daggers) sort juste à temps pour l'Halloween.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson livrer sa critique de ce film d'animation, vendredi, à Lagacé le matin.
Le film d'animation La Fabrique des Monstres (The Beanie Daggers) sort juste à temps pour l'Halloween.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson livrer sa critique de ce film d'animation, vendredi, à Lagacé le matin.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.