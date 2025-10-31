 Aller au contenu
Film d'Halloween

La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le film d'animation La Fabrique des Monstres (The Beanie Daggers) sort juste à temps pour l'Halloween.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson livrer sa critique de ce film d'animation, vendredi, à Lagacé le matin.

