Un succès sur toute la ligne

L'Opération Sous Zéro 2025, menée pour le compte du Centre communautaire Hochelaga, a connu un succès retentissant avec l'aide des auditeurs de Lagacé le matin.

Un montant de 79 256 $ a été amassé jusqu'à maintenant, un élan de générosité qui vient soutenir le budget de l'organisme.

Les dons récoltés servent à fournir des vêtements d'hiver neufs à des enfants de familles démunies.

Écoutez Carole Brière, directrice générale du Centre communautaire Hochelaga, commenter cet effort de solidarité, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.