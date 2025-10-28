Plan de compressions à la SQ

La mairesse Pelchat se dit «sous le choc» d'apprendre que son poste de police pourrait fermer. Selon elle, cette décision va complètement à l'inverse de la vision qu'elle avait pour la région, qui travaillait au contraire à obtenir plus de policiers.
Elle se dit heureuse d'entendre que le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a immédiatement rejeté le plan de la SQ.
Écoutez Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de la Ville de Senneterre, aborder le plan de compressions de la Sûreté du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est impossible que ça se produise. Ce n'est pas possible qu'on n'ait plus de poste de police à Senneterre avec la grandeur du territoire.»