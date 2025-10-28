Plan de compressions à la SQ

La mairesse Pelchat se dit «sous le choc» d'apprendre que son poste de police pourrait fermer. Selon elle, cette décision va complètement à l'inverse de la vision qu'elle avait pour la région, qui travaillait au contraire à obtenir plus de policiers.

Elle se dit heureuse d'entendre que le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a immédiatement rejeté le plan de la SQ.

Écoutez Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de la Ville de Senneterre, aborder le plan de compressions de la Sûreté du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.