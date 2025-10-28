L'onde de choc est immense après la découverte tragique d'un nouveau-né sans vie dans un abribus à Longueuil. Ce drame expose de manière crue la détresse de la mère et la crise profonde des services d'aide et d'hébergement au Québec.

Selon les informations, la femme de 33 ans, en situation d'itinérance et visiblement en grande difficulté, aurait bénéficié des services d'un refuge la nuit précédant l'abandon.

