 Aller au contenu
Justice et faits divers
Longueuil

Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse

par 98.5

0:00
7:17

Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2025 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse
L'onde de choc est immense après la découverte tragique d'un nouveau-né sans vie dans un abribus à Longueuil. / Any Guillemette/Cogeco Nouvelles

L'onde de choc est immense après la découverte tragique d'un nouveau-né sans vie dans un abribus à Longueuil. Ce drame expose de manière crue la détresse de la mère et la crise profonde des services d'aide et d'hébergement au Québec.

Selon les informations, la femme de 33 ans, en situation d'itinérance et visiblement en grande difficulté, aurait bénéficié des services d'un refuge la nuit précédant l'abandon.

Écoutez Sophie Moreau, infirmière clinicienne à la maison Chez Lise, parler de la réalité des ressources pour femmes qui vivent de la détresse, à La commission.

«Je pense que c'est vraiment un écosystème qui est malade [...] C'est sûr qu'il y a l'itinérance, mais je le vois tous les jours, je ne suis même pas capable de retourner les appels qu'on a au quotidien de gens qui cherchent des lieux d'hébergement. On en a, je vous dirais, une vingtaine d'appels par jour tous les jours.»

Sophie Moreau

Vous aimerez aussi

Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
Lagacé le matin
Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
0:00
3:36
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
La commission
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
0:00
3:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les cyberintimidateurs de Brigitte Macron devant la justice
Rattrapage
Rumeurs transphobes
Les cyberintimidateurs de Brigitte Macron devant la justice
Réduflation: les bonbons d'Halloween sont touchés
Rattrapage
Halloween
Réduflation: les bonbons d'Halloween sont touchés
Prix des billets et des taxis: «Je pense qu'on a un peu abusé»
Rattrapage
Série mondiale
Prix des billets et des taxis: «Je pense qu'on a un peu abusé»
Pourquoi autant de motocyclistes perdent-ils la vie sur les routes du Québec?
Rattrapage
395 décès en 7 ans
Pourquoi autant de motocyclistes perdent-ils la vie sur les routes du Québec?
«Ce n'est pas possible qu'on n'ait plus de poste de police à Senneterre»
Rattrapage
Plan de compressions à la SQ
«Ce n'est pas possible qu'on n'ait plus de poste de police à Senneterre»
La CAQ demande à la SQ de revoir son plan de compressions budgétaires
Rattrapage
Réduction des postes de police
La CAQ demande à la SQ de revoir son plan de compressions budgétaires
Amazon, Intel, Meta: l'IA supprime des milliers d'emplois
Rattrapage
Rafales de nouvelles
Amazon, Intel, Meta: l'IA supprime des milliers d'emplois
Benyamin Nétanyahou ordonne des frappes militaires sur Gaza
Rattrapage
Moyen-Orient
Benyamin Nétanyahou ordonne des frappes militaires sur Gaza
Pourquoi le taux de diplomation est-il aussi faible au Québec?
Rattrapage
Littératie
Pourquoi le taux de diplomation est-il aussi faible au Québec?
«C'est le bordel!»: un chaos de chantiers mal planifiés
Rattrapage
Trafic à Montréal
«C'est le bordel!»: un chaos de chantiers mal planifiés
L'itinérance est devenue un «robinet ouvert au maximum»
Rattrapage
Manque de ressources
L'itinérance est devenue un «robinet ouvert au maximum»
Les Canadiens en «mode turbo»: les recrues qui changent la donne
Rattrapage
LNH
Les Canadiens en «mode turbo»: les recrues qui changent la donne
Les médecins spécialistes vont déposer leur poursuite contre la loi mercredi
Rattrapage
Réforme en santé de la CAQ
Les médecins spécialistes vont déposer leur poursuite contre la loi mercredi
Travailleurs étrangers: l'appel au secours des régions au gouvernement
Rattrapage
Immigration
Travailleurs étrangers: l'appel au secours des régions au gouvernement