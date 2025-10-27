Le leg de Marc Bergevin

Les Canadiens de Montréal connaissent un début de saison impressionnant et ils pourraient boucler leur périple de quatre rencontres dans l'ouest avec une troisième victoire, mardi soir, à Seattle.
Écoutez Tony Marinaro commenter ce début de saison au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La résilience de l’équipe lors du voyage dans l’ouest;
- L’influence de Martin St-Louis sur la culture du vestiaire;
- Le leadership de Nick Suzuki. Le capitaine est-il un Patrice Bergeron 2.0?
- «Il n'y a pas de grands joueurs que je prends avant Nick Suzuki dans les cinq prochaines années.»
- Le legs positif laissé par Marc Bergevin et Shea Weber;
- La gestion des gardiens avec des statistiques de performance et l’importance de la rotation pour maintenir la compétitivité.