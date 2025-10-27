 Aller au contenu
Politique internationale
Conflit armé à venir?

Les États-Unis se préparent-ils à entrer en guerre avec le Venezuela?

par 98.5 Sports

0:00
7:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 octobre 2025 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les États-Unis se préparent-ils à entrer en guerre avec le Venezuela?
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Lorsqu'il est entré en poste pour son deuxième mandat, le président américain Donald Trump ne voulait plus voir de nouvelles guerres.

La situation entre les États-Unis et le Venezuela laissent présager le contraire.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Est-ce que les États-Unis se préparent à entrer en guerre avec le Venezuela? 
  • Le président Trump laisse encore planer le doute d’un troisième mandat;
  • Est-ce que Kamala Harris va tenter à nouveau sa chance à la présidence en 2028? Elle semble laisser la porte ouverte. 

