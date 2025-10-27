Conflit armé à venir?

Lorsqu'il est entré en poste pour son deuxième mandat, le président américain Donald Trump ne voulait plus voir de nouvelles guerres.
La situation entre les États-Unis et le Venezuela laissent présager le contraire.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Est-ce que les États-Unis se préparent à entrer en guerre avec le Venezuela?
- Le président Trump laisse encore planer le doute d’un troisième mandat;
- Est-ce que Kamala Harris va tenter à nouveau sa chance à la présidence en 2028? Elle semble laisser la porte ouverte.