En tournée au Québec en 2026

Michel Fugain revient au Québec pour faire la promotion d’une autre tournée prévue en 2026. Malgré ses 83 ans, la légende de la chanson française est toujours aussi passionnée, honnête, et en pleine forme.

Le chanteur révèle un secret de taille concernant l’œuvre de sa vie: le Big Bazar. Il l'affirme sans détour: sans l’immense succès de La Belle Histoire, le groupe n'aurait jamais vu le jour. C’est en effet ce titre phare qui a généré les fonds nécessaires pour construire le collectif et réaliser tout le reste.

«Ce qui est important, c'est de faire des vers d'oreille. Quand on se souvient des chansons d'avant, on s'aperçoit que c'est toujours des vers d'oreille. On on commence une phrase et d'un seul coup, tout le monde enchaîne», souligne-t-il.

Écoutez la légende de la chanson française Michel Fugain, qui est de passage au Québec pour faire la promotion d’une tournée prévue en 2026, au micro de Patrick Lagacé.