 Aller au contenu
Politique
Le président américain menace le Canada

«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»

par 98.5

0:00
10:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 octobre 2025 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête»
Jean Charest / La Presse Canadienne

Que doit-on retenir de la décision de Donald Trump de suspendre les négociations commerciales avec le Canada et de brandir la menace d'imposer de nouveaux tarifs?

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, avocat associé chez Therrien Couture et Joli-Coeur, et membre du conseil sur les relations canado-américaines, en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin.

Il souligne que le geste du président Trump s'apparente à une stratégie déjà utilisée par le passé. 

«La méthode Trump, c'est qu'il vous donne un coup de 2x4 sur la tête. Par la suite, il va chercher des concessions et après, il va commencer à négocier...»

Jean Charest

L'objectif principal du Canada, rappelle Jean Charest, reste de «protéger l'accord de libre-échange et aussi de diminuer l'effet des tarifs pour l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre et les voitures».

Malgré tout, l'essentiel du commerce entre les deux pays – entre 85 % et 90 % de la marchandise – circule toujours «libre de tarifs» en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

M. Charest souligne qu'une menace de retrait complet des accords serait une catastrophe économique pour les Américains comme pour nous, car les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement serrées entre les deux nations.

L'instabilité économique mondiale est d'ailleurs un facteur clé, comme l'indique la valeur de l'or qui grimpe à un rythme et à un niveau jamais vu, un signal qui ne peut être ignoré.

Vous aimerez aussi

«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
Lagacé le matin
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
0:00
9:19
«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»
Signé Lévesque
«Le Canada est dans l'impuissance et ça devient éclatant»
0:00
8:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je fais des chansons pour le peuple» -Michel Fugain
Rattrapage
Vidéo
En tournée au Québec en 2026
«Je fais des chansons pour le peuple» -Michel Fugain
Regarder12:40Patrick Lagacé
«À Québec, la course est finie depuis à peu près deux semaines» -Jérôme Landry
Rattrapage
Bruno Marchand sera probablement aisément réélu
«À Québec, la course est finie depuis à peu près deux semaines» -Jérôme Landry
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
Rattrapage
Loi spéciale sur la rémunération des médecins
«Toute la pression se retrouve sur les épaules du ministre Christian Dubé»
À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
Rattrapage
Les réseaux sociaux et les élections municipales
À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
Nouveautés musicales de Robert Robert, Mike Clay et Laurence Nerbonne
Rattrapage
Chronique culturelle
Nouveautés musicales de Robert Robert, Mike Clay et Laurence Nerbonne
Une loi «mal ficelée» qui criminalise la liberté d'expression?
Rattrapage
C'est l'avis du député péquiste Joël Arseneau
Une loi «mal ficelée» qui criminalise la liberté d'expression?
Banques alimentaires: «C'est très difficile dans les organismes»
Rattrapage
Les demandes en forte hausse
Banques alimentaires: «C'est très difficile dans les organismes»
Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»
Rattrapage
1300 enseignants ont claqué la porte en un an
Des profs démissionnent: «La tâche est trop lourde et trop complexe»
Louvre: «C'est une véritable course contre la montre pour retrouver les bijoux»
Rattrapage
Deux suspects arrêtés
Louvre: «C'est une véritable course contre la montre pour retrouver les bijoux»
Nouveaux tarifs: «Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme»
Rattrapage
D'autres menaces de Donald Trump
Nouveaux tarifs: «Ça a vraiment l'air d'être une question d'ego, de narcissisme»
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
Rattrapage
Les médecins sont furieux, mais aussi heurtés
Loi spéciale: «On est prisonniers de la politique de la CAQ»
Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
Rattrapage
Dans le secteur du chemin Chambly
Longueuil: le nouveau-né, retrouvé dans un abribus, est décédé
Loi spéciale: «Je pourrais être poursuivi pour ce que je vais dire en ondes»
Rattrapage
Attention à vos propos
Loi spéciale: «Je pourrais être poursuivi pour ce que je vais dire en ondes»
Élections municipales: les publications qui retiennent l'attention
Rattrapage
Sur les réseaux sociaux
Élections municipales: les publications qui retiennent l'attention