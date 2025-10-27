Le président américain menace le Canada

Que doit-on retenir de la décision de Donald Trump de suspendre les négociations commerciales avec le Canada et de brandir la menace d'imposer de nouveaux tarifs?

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, avocat associé chez Therrien Couture et Joli-Coeur, et membre du conseil sur les relations canado-américaines, en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin.

Il souligne que le geste du président Trump s'apparente à une stratégie déjà utilisée par le passé.