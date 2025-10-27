Le bébé qui a été abandonné tôt lundi matin à Longueuil est décédé.

Le Servive de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) était intervenu vers 6 h 30 dans le secteur du chemin Chambly à la hauteur de la rue Briggs pour un nouveau-né retrouvé dans un abribus.

Des manœuvres avaient été pratiquées sur le poupon et on ne sait pas dans quel état il se trouvait.

Rappelons que le 5 octobre dernier, un nouveau-né avait été découvert sur les marches d’un escalier à l'entrée d’une résidence de la rue Bourgeoys, toujours à Longueuil. L’enfant qui venait tout juste de naître, un prématuré, était toutefois vivant.