Sur la rémunération des médecins

Le gouvernement du Québec a adopté sous bâillon dans la nuit de vendredi à samedi la loi spéciale concernant la rémunération des médecins.
Non seulement une partie de leur rémunération sera liée à des objectifs de performance, mais il leur sera désormais interdit de faire des actions concertées qui nuiraient à l'accès aux soins et à la formation, sous peine de lourdes pénalités.
Des pénalités financières vont également s'appliquer pour ceux qui décident de quitter le réseau public, d'aller pratique dans une autre province ou pour les médecins qui réduisent leurs heures de travail ou prennent une retraite anticipée.
La loi ne passe pas auprès des médecins. 500 d'entre eux se sont présentés devant les bureaux de Radio-Canada dimanche soir pour accueillir le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui participait à l'émission Tout le monde en parle.
Écoutez Patrick Lagacé qui commente ce dossier lors de son tour d'horizon de l'actualité, lundi.
«J'ai lu le projet de loi. J'ai regardé des extraits de la commission parlementaire où Christian Dubé défendait son projet de loi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi cinglé. D'abord, le ministre Dubé n'était pas ministre de la Santé dans la nuit de vendredi à samedi à Québec. Le ministre de la Santé s'appelait Mathieu Paquin, un avocat du ministère de la Santé. C'est lui qui répondait aux questions de l'opposition. Dubé avait l'air de ne pas comprendre son projet de loi.»
Autres sujets abordés
