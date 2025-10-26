Trump annonce de nouveaux tarifs de 10% au Canada

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu’il comptait maintenant imposer de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada.

Cette nouvelle s'ajoute à sa précédente décision de rompre toutes les négociations commerciales avec le Canada, à la suite d'une publicité «anti-tarifs» de l’Ontario, mettant en vedette l'ancien président républicain Ronald Reagan.

Écoutez Christian Dufour donner son avis sur le sujet lors de sa chronique politique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.