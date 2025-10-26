Trump annonce de nouveaux tarifs de 10% au Canada

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu’il comptait maintenant imposer de nouveaux droits de douane de 10 % au Canada.
Cette nouvelle s'ajoute à sa précédente décision de rompre toutes les négociations commerciales avec le Canada, à la suite d'une publicité «anti-tarifs» de l’Ontario, mettant en vedette l'ancien président républicain Ronald Reagan.
Écoutez Christian Dufour donner son avis sur le sujet lors de sa chronique politique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Notre pouvoir sur les États-Unis est limité. Mais il ne faut pas faire exprès. Carney devrait reprendre le contrôle de Doug Ford. On n'a pas besoin des provocations stupides. Ce n'est pas évident ce que Carney doit faire, mais il pourrait reprendre le contrôle de la politique étrangère du Canada.»
Aussi dans cette chronique :
- Les deux Mathieu Bock-Côté