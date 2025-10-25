Adoptée sous bâillon

Le gouvernement Legault a fait adopter sous bâillon, à 4h du matin, une réforme majeure de la rémunération des médecins, incluant des amendes allant jusqu'à 500 000 $ pour les fédérations et 21 000 $ pour les médecins récalcitrants.
Cette loi, qui vient également relier le salaire des médecins à des indicatifs de performance, est-elle constitutionnelle?
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se pencher sur la question, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est n'importe quoi cette loi. D'un point de vue constitutionnel, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ces médecins-là vont déposer un recours sur la liberté de circulation et peut-être aussi la liberté d'association. Cette loi-là ne tiendra pas la route devant les tribunaux.»