Adoptée sous bâillon

Le gouvernement Legault a fait adopter sous bâillon, à 4h du matin, une réforme majeure de la rémunération des médecins, incluant des amendes allant jusqu'à 500 000 $ pour les fédérations et 21 000 $ pour les médecins récalcitrants.

Cette loi, qui vient également relier le salaire des médecins à des indicatifs de performance, est-elle constitutionnelle?

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se pencher sur la question, samedi, au micro de Denis Lévesque.