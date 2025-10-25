 Aller au contenu
Politique internationale
Publicité de l'Ontario contre les tarifs

«C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher»

le 25 octobre 2025 08:21

Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Trump accuse le Canada d'avoir triché. Il a saisi l'occasion de dire que c'est de la fausse nouvelle et suspend les négociations avec le Canada. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est qu'il dit que ça vise à influencer les juges de la Cour suprême qui, bientôt, vont devoir se demander si le président américain a le droit de mettre les tarifs qu'il veut sur les pays qu'il veut, ou si ça un revient au Congrès. C'est du Trump pur : si je perds, c'est parce qu'ils sont en train de tricher.»

Guillaume Lavoie

