Publicité de l'Ontario contre les tarifs

Donald Trump a décidé de rompre les négociations commerciales avec le Canada, en justifiant sa décision par une publicité de l'Ontario mettant de l'avant l’ancien président américain Ronald Reagan, qui critique les tarifs douaniers.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.