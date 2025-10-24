Intimité et IA

À l’ère de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, les frontières de l’intimité et de la fidélité n’ont jamais été aussi floues.

Au-delà des arnaques traditionnelles, des relations amoureuses se développent désormais en toute «connaissance de cause» avec des entités virtuelles.

Un homme qui a une relation intense avec son agent conversationnel est-il pour autant infidèle?

L'intelligence artificielle a la capacité de créer le partenaire «parfait»: empathique, encourageant et sans jugement, regroupant des millions de conversations pour une personnalisation sans faille.

Question importante: une relation virtuelle remplacera-t-elle à jamais la richesse, le dynamisme et la chaleur des relations humaines avec leur lot d'obstination et d’insatisfactions?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, en discussion à ce sujet, vendredi, avec Marie-Eve Tremblay.

Les auditeurs sont invités à s'exprimer sur la messagerie pour établir une «hiérarchie» de l’infidélité.