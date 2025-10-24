Un dangereux récidiviste sur la route

Vi Trung Ngo, reconnu coupable d’avoir tué Fabienne Houde le 21 mai 2023 à Montréal en état d’ébriété, espère une peine de deux ans moins un jour à domicile, malgré la demande de la couronne pour six ans de prison et dix ans d’interdiction de conduire.

Il a aussi brisé ses conditions en octobre 2024, ce qui indigne la famille de Fabienne qui doute de sa réhabilitation et de sa prise de responsabilité.

La sentence sera rendue en janvier.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, vendredi, au micro de Lagacé le matin.