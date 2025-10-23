Robot conversationnel

La présidente de l'Ordre des psychologues, la Dre Christine Grou, met en garde contre la solitude et le danger des dérives liées aux relations amoureuses avec l'intelligence artificielle.

Son ordre sonne l'alarme face à la solitude grandissante qui pousse des gens à développer des liens intimes avec des robots conversationnels.

La Dre Grou s'inquiète des dangers associés à cet «engouement» pour l'intelligence artificielle, qui offre une accessibilité 24/7 et une interaction «rigoureusement confortable» et sans confrontation. Elle souligne que l'IA est programmée pour être exclusivement centrée sur l'utilisateur, à l'opposé des relations humaines où la compréhension de «l'altérité» est essentielle.

Les dérives potentielles sont multiples