Arts et spectacles
Un huitième roman

Beau-père: le nouveau roman d'horreur de Stéphane Dompierre

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 22 octobre 2025 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L'auteur, éditeur et chroniqueur Stéphane Dompierre présente son huitième roman, «Beau-père». L'intrigue s'inspire de la réalité d'un homme qui doit assumer le rôle de beau-père «en urgence» pour la fille de sa nouvelle blonde.

Écoutez l'auteur Stéphane Dompierre aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le roman, qualifié de suspense-horreur, est un «crash course» de la vie de beau-père. Le personnage principal, Jimmy, découvre soudainement l'existence de l'enfant de 10 ans de sa copine et doit s'occuper d'elle, seul, pendant quelques jours.

Cette prémisse est inspirée de l'idée que la «prémisse d'un film d'horreur est souvent la même chose  il y a une situation nouvelle et tu n'as pas le temps de t'adapter».

Stéphane Dompierre, lui-même beau-père, utilise cette réalité pour la première fois dans un roman, expliquant qu'il a accumulé des anecdotes et des situations vécues pour le rendre authentique.

«La vie de beau-père, c'est la même chose [...] il n'y a pas de guide, il n'y a pas de manuel de la vie de beau-père.»

Stéphane Dompierre

Il estime que «la vie de beau-père, c'est exactement la même chose» que l'horreur, car on devient responsable d'un humain soudainement et sans mode d'emploi.

