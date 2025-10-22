Un huitième roman

L'auteur, éditeur et chroniqueur Stéphane Dompierre présente son huitième roman, «Beau-père». L'intrigue s'inspire de la réalité d'un homme qui doit assumer le rôle de beau-père «en urgence» pour la fille de sa nouvelle blonde.

Écoutez l'auteur Stéphane Dompierre aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Le roman, qualifié de suspense-horreur, est un «crash course» de la vie de beau-père. Le personnage principal, Jimmy, découvre soudainement l'existence de l'enfant de 10 ans de sa copine et doit s'occuper d'elle, seul, pendant quelques jours.

Cette prémisse est inspirée de l'idée que la «prémisse d'un film d'horreur est souvent la même chose il y a une situation nouvelle et tu n'as pas le temps de t'adapter».

Stéphane Dompierre, lui-même beau-père, utilise cette réalité pour la première fois dans un roman, expliquant qu'il a accumulé des anecdotes et des situations vécues pour le rendre authentique.