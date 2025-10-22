Romans québécois

L'auteur Québécois Stéphane Dompierre a récemment publié un nouveau livre: Beau-père. On y suit l'histoire de Jimmy qui découvre que sa fréquentation des trois derniers mois a une fille, dont il devra s'occuper pendant quelque temps.
Une série de phénomènes étranges commencent alors à se produire.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui partage ses impressions de ce roman au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Généralement, je ne suis pas une adepte de tout ce qui est livre d'horreur. Ça m'empêche de dormir, je ne suis pas faite pour ça. [...] Et j'admets qu'à certaines reprises, j'ai dû arrêter de lire parce que j'étais seule le soir à la maison et j'entendais des bruits. Ça, c'est bon signe, ça veut dire que ça fonctione. Stéphane Dompierre a réussi à venir me chercher.»
Catherine Brisson a également lu le roman graphique pour célébrer les 10 ans du livre La bête à sa mère de David Gaudreault.
Le concepteur et illustrateur Laurent Pinabel et le dessinateur Eldiablo sont derrière le projet.
«Ça ne m'a pas fait peur, ça m'a émue et ça m'a remuée.»