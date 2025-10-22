 Aller au contenu
Arts et spectacles
Romans québécois

Les recommandations de lecture de Catherine Brisson

par 98.5

0:00
4:23

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2025 06:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Les recommandations de lecture de Catherine Brisson
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'auteur Québécois Stéphane Dompierre a récemment publié un nouveau livre: Beau-père. On y suit l'histoire de Jimmy qui découvre que sa fréquentation des trois derniers mois a une fille, dont il devra s'occuper pendant quelque temps.

Une série de phénomènes étranges commencent alors à se produire.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui partage ses impressions de ce roman au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«Généralement, je ne suis pas une adepte de tout ce qui est livre d'horreur. Ça m'empêche de dormir, je ne suis pas faite pour ça. [...] Et j'admets qu'à certaines reprises, j'ai dû arrêter de lire parce que j'étais seule le soir à la maison et j'entendais des bruits. Ça, c'est bon signe, ça veut dire que ça fonctione. Stéphane Dompierre a réussi à venir me chercher.»

Catherine Brisson

Catherine Brisson a également lu le roman graphique pour célébrer les 10 ans du livre La bête à sa mère de David Gaudreault.

Le concepteur et illustrateur Laurent Pinabel et le dessinateur Eldiablo sont derrière le projet.

«Ça ne m'a pas fait peur, ça m'a émue et ça m'a remuée.»

Catherine Brisson

Vous aimerez aussi

20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
Lagacé le matin
20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
0:00
6:08
Un nouveau documentaire avec Régis Labeaume
Le Québec maintenant
Un nouveau documentaire avec Régis Labeaume
0:00
10:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Rattrapage
Bien utiliser les réseaux sociaux
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
Rattrapage
Têtes d'affiche en 2026
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Rattrapage
Sur une période de 12 heures
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»
Rattrapage
Réactions en France
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»
Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»
Rattrapage
Guerre commerciale avec les États-Unis
Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»
«La fessée fait partie de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires»
Rattrapage
La violence envers les enfants est en baisse
«La fessée fait partie de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires»
Référendum: «La population est libre de répondre et de réfléchir» -PSPP
Rattrapage
Dès le premier mandat
Référendum: «La population est libre de répondre et de réfléchir» -PSPP
«Quand on parle de l'ARC, j'ai envie de pleurer et de hurler en même temps»
Rattrapage
Rien ne va plus à Revenu Canada
«Quand on parle de l'ARC, j'ai envie de pleurer et de hurler en même temps»
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
Rattrapage
Déposées mercredi
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
L'IA nuit-elle à la transmission de la culture musicale?
Rattrapage
Une école de Gatineau montrée du doigt
L'IA nuit-elle à la transmission de la culture musicale?
L'Avalanche portera le chandail des Nordiques pour 7 matchs
Rattrapage
Dont le 29 novembre face aux Canadiens
L'Avalanche portera le chandail des Nordiques pour 7 matchs
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mercredi 22 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mercredi 22 octobre
Série d'annonces de François Legault: «Le gâteau ne prend pas»
Rattrapage
Sondage SOM-La Presse
Série d'annonces de François Legault: «Le gâteau ne prend pas»
Arrestation au métro Longueuil et un bâtiment visé par des malfaiteurs
Rattrapage
Grand Montréal
Arrestation au métro Longueuil et un bâtiment visé par des malfaiteurs