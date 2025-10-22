Romans québécois

L'auteur Québécois Stéphane Dompierre a récemment publié un nouveau livre: Beau-père. On y suit l'histoire de Jimmy qui découvre que sa fréquentation des trois derniers mois a une fille, dont il devra s'occuper pendant quelque temps.

Une série de phénomènes étranges commencent alors à se produire.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui partage ses impressions de ce roman au micro de Patrick Lagacé, mercredi.