Les données d'un million de clients de Desjardins, dérobées en 2019, refond surface sur le dark web. Les informations compromises sont des numéros d'assurance sociale et des dates de naissance.

On apprend également dans le rapport de la vérificatrice générale qu'un pirate informatique a eu accès aux renseignements personnels de fonctionnaires fédéraux pendant sept jours.

Que se passe-t-il avec nos informations? À l'ère numérique, comment fait-on pour se protéger face aux risques de fraude et de vol d'identité?

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, aborder le tout, mardi matin, avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos.