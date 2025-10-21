Janette Bertrand a puisé dans les confidences de plus de 2400 personnes pour son nouveau livre Cent ans d'histoires : vous m’avez raconté le Québec, où les femmes ont été les principales répondantes, représentant 82% des récits.

Ce qui frappe dans ces témoignages, c'est la «grande vérité» et l'espoir d'une génération qui souhaitait ardemment que leurs filles ne vivent pas comme elles.

L'auteure, née en 1925, a elle-même vécu l'époque d'une «grande noirceur» où la religion et l'État exerçaient une pression écrasante sur la vie des femmes.

Janette Bertrand parle de son nouveau livre Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec, au micro de Patrick Lagacé.