Société
Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec

Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»

par 98.5

0:00
14:48

Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
Janette Bertrand a puisé dans les confidences de plus de 2400 personnes pour son livre «Cent ans d'histoires : vous m’avez raconté le Québec». / PC/Jacques Boissinot

Janette Bertrand a puisé dans les confidences de plus de 2400 personnes pour son nouveau livre Cent ans d'histoires : vous m’avez raconté le Québec, où les femmes ont été les principales répondantes, représentant 82% des récits.

Ce qui frappe dans ces témoignages, c'est la «grande vérité» et l'espoir d'une génération qui souhaitait ardemment que leurs filles ne vivent pas comme elles.

L'auteure, née en 1925, a elle-même vécu l'époque d'une «grande noirceur» où la religion et l'État exerçaient une pression écrasante sur la vie des femmes.

Janette Bertrand parle de son nouveau livre Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec, au micro de Patrick Lagacé.

«On était des machines à faire des petits... Le curé disait: ''Vous allez faire des petits. C'est votre devoir. On a besoin de gens pour peupler le pays.'' [...] On n'avait pas le droit de prendre la pilule, on n'avait pas le droit de prendre un condom.»

Janette Bertrand

Aujourd'hui, Janette Bertrand pose un regard plein de tendresse sur ces hommes et ces femmes qui ont subi cette époque.

«Ils ont dit: ''Mes enfants ne vivront pas comme moi.'' Ils ont dit: ''Je veux qu'ils soient instruits.'' Parce que c'était une évasion, l'instruction. C'était pour ça qu'ils ont laissé leurs filles aller à l'école. C'était leur plus grande vengeance.»

Janette Bertrand

