Guerre Russie-Ukraine

Que s'est-il réellement passé lors de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky la semaine dernière? La version officielle et celles de certains médias américains diffèrent.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Entre menaces et compromis, le conflit entre la Russie et l'Ukraine entre-t-il dans sa dernière phase ou pas?
- Les États-Unis veulent mettre un terme à cette guerre;
- Retour sur les manifestations monstres du week-end aux quatre coins des États-Unis;
- Un clip invraisemblable et ordurier diffusé par Donald Trump.