Troisième «one-woman show»

Ne voulant pas s'assagir, elle souligne que c'est toutefois son spectacle le plus doux, elle qui ne souhaite plus provoquer pour provoquer.

L'humoriste traite aussi avec humour le thème de l'abandon en raison de celui qu'elle a vécu avec son père.

Abordant la question des réseaux sociaux et de l'esclavagiste de l'Internet, elle soutient qu'elle désire davantage miser sur le bon vieux bouche-à-oreille.

Revenant aussi sur la question de l'utilisation des «sacres» dans son humour, elle n'hésite pas une seconde à rappeler qu'on lui fait ce «reproche» car elle est une femme; citant qu'on ne questionnerait jamais Mike Ward sur son utilisation des jurons en humour.