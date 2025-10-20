 Aller au contenu
Troisième «one-woman show»

Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»

par 98.5

le 20 octobre 2025 09:56

Mariana Mazza revient sur les planches pour présenter son troisième «one-woman show». Avec Foie gras, elle souhaite offrir une vitrine sur ses émotions et elle se montre plus vulnérable.

Écoutez l'humoriste raconter comment Christian Bégin a été à l'origine du titre de son nouveau spectacle, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«T'es rendue une vieille bourgeoise de 65 ans qui habite à Saint-Lambert... pis en plus tu as le foie gras!»

Mariana Mazza

Ne voulant pas s'assagir, elle souligne que c'est toutefois son spectacle le plus doux, elle qui ne souhaite plus provoquer pour provoquer.

L'humoriste traite aussi avec humour le thème de l'abandon en raison de celui qu'elle a vécu avec son père.

Abordant la question des réseaux sociaux et de l'esclavagiste de l'Internet, elle soutient qu'elle désire davantage miser sur le bon vieux bouche-à-oreille.

Revenant aussi sur la question de l'utilisation des «sacres» dans son humour, elle n'hésite pas une seconde à rappeler qu'on lui fait ce «reproche» car elle est une femme; citant qu'on ne questionnerait jamais Mike Ward sur son utilisation des jurons en humour.

