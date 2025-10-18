 Aller au contenu
Société
La chute du prince Andrew

«C'est un gars qui avait beaucoup de prestige, c'est une chute tragique»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 11:00

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«C'est un gars qui avait beaucoup de prestige, c'est une chute tragique»
Le prince Andrew, frère du roi Charles III, a renoncé à son titre d'altesse royale à la suite de l'immense scandale sexuel lié à l'affaire Jeffrey Epstein. / AP Photo/Alastair Grant

Le prince Andrew, frère du roi Charles III, a renoncé à son titre d'altesse Royale à la suite de l'immense scandale sexuel lié à l'affaire Jeffrey Epstein.

Christian Dufour analyse cette saga comme un «drame familial».

Écoutez Christian Dufour aborder le scandale entourant le prince Andrew, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

«Ce qui est intéressant dans cette famille-là, c'est que ce n'est pas juste des gens qui sont parfaits. Ce sont des espèces de petits drames auxquels on peut s'identifier.»

Christian Dufour

