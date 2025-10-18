La chute du prince Andrew

Le prince Andrew, frère du roi Charles III, a renoncé à son titre d'altesse Royale à la suite de l'immense scandale sexuel lié à l'affaire Jeffrey Epstein.

Christian Dufour analyse cette saga comme un «drame familial».

Écoutez Christian Dufour aborder le scandale entourant le prince Andrew, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.