La chute du prince Andrew

Le prince Andrew, frère du roi Charles III, a renoncé à son titre d'altesse Royale à la suite de l'immense scandale sexuel lié à l'affaire Jeffrey Epstein.
Christian Dufour analyse cette saga comme un «drame familial».
Écoutez Christian Dufour aborder le scandale entourant le prince Andrew, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.
«Ce qui est intéressant dans cette famille-là, c'est que ce n'est pas juste des gens qui sont parfaits. Ce sont des espèces de petits drames auxquels on peut s'identifier.»