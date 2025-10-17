Un récent sondage révèle qu'une majorité de Québécois estiment que la province accueille trop d'immigrants.

Le politologue Christian Dufour tient à rectifier les faits. «C'est pas juste au Québec, c'est dans tous les pays occidentaux», souligne-t-il.

S'agit-il de xénophobie ou d'un simple questionnement sur la capacité d'accueil?

Écoutez Christian Dufour, politologue et auteur, parler de la montée du sentiment anti-immigration au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.