Un récent sondage révèle qu'une majorité de Québécois estiment que la province accueille trop d'immigrants.
Le politologue Christian Dufour tient à rectifier les faits. «C'est pas juste au Québec, c'est dans tous les pays occidentaux», souligne-t-il.
S'agit-il de xénophobie ou d'un simple questionnement sur la capacité d'accueil?
Écoutez Christian Dufour, politologue et auteur, parler de la montée du sentiment anti-immigration au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.
«Il y a une montée des réserves, des craintes à l'égard de l'immigration. Et puis remarquons que ce sentiment est moins fort au Québec. Dans le reste du Canada. C'est quand même remarquable parce que souvent, on va dire que le Québec se sent plus menacé que le reste du Canada parce qu'on est une société francophone, on adhère moins au multiculturalisme, mais tous les pourcentages sont plus élevés dans le reste du Canada. Je trouve qu'il y a un petit peu de démagogie dans la façon dont les journaux exploitent ça au Québec.»