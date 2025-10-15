Piétonnisation du Vieux-Montréal

Le chef de Projet Montréal veut piétonniser davantage le Vieux-Montréal. La mesure annoncée par Luc Rabouin fait toutefois beaucoup réagir.
Des résidents déplorent ne pas avoir été consultés et disent s'inquiéter que leur qualité de vie soit affectée.
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Ça pourrait être une bonne idée, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour faire des terrasses et en faire une zone touristique et une zone festive? Si c'est le cas, il faut arrêter tout de suite. [...] Faire une zone touristique, c'est la fin d'un quartier.»