Compressions dans la fonction publique

La commande du premier ministre François Legault de supprimer 2 000 postes de fonctionnaire cette année est loin de faire l'unanimité.

Radio-Canada a obtenu l'enregistrement d'un sous-ministre de l'Environnement dans lequel il déplore devoir mettre à pied une centaine d'employés. Il dit trouver la situation terrible et n'avoir aucun contrôle sur ces coupures.

La Société de l'assurance automobile du Québec a également supprimé une centaine de postes mardi.

Il rappelle que le nombre de fonctionnaires a bondi de 17% depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ.