Compressions dans la fonction publique

La commande du premier ministre François Legault de supprimer 2 000 postes de fonctionnaire cette année est loin de faire l'unanimité.
Radio-Canada a obtenu l'enregistrement d'un sous-ministre de l'Environnement dans lequel il déplore devoir mettre à pied une centaine d'employés. Il dit trouver la situation terrible et n'avoir aucun contrôle sur ces coupures.
La Société de l'assurance automobile du Québec a également supprimé une centaine de postes mardi.
Écoutez Patrick Lagacé commenter les abolitions de poste au gouvernement du Québec et plusieurs autres sujets dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.
Il rappelle que le nombre de fonctionnaires a bondi de 17% depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ.
«C'est bien beau de vouloir dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé, on peut se poser des questions sur l'absurdité de la chose.»
