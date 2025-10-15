 Aller au contenu
Société
Compressions dans la fonction publique

«C'est beau dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé...»

par 98.5

Lagacé le matin

le 15 octobre 2025 06:30

Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La commande du premier ministre François Legault de supprimer 2 000 postes de fonctionnaire cette année est loin de faire l'unanimité.

Radio-Canada a obtenu l'enregistrement d'un sous-ministre de l'Environnement dans lequel il déplore devoir mettre à pied une centaine d'employés. Il dit trouver la situation terrible et n'avoir aucun contrôle sur ces coupures.

La Société de l'assurance automobile du Québec a également supprimé une centaine de postes mardi.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les abolitions de poste au gouvernement du Québec et plusieurs autres sujets dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.

Il rappelle que le nombre de fonctionnaires a bondi de 17% depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ.

«C'est bien beau de vouloir dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé, on peut se poser des questions sur l'absurdité de la chose.»

Autres sujets abordés

  • Victoire du Parti conservateur à Terre-Neuve-et-Labrador: quels impacts pour le Québec?
  • La candidate à la mairie de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, veut régler les problèmes d'itinérance et Luc Rabouin veut piétonniser le Vieux-Montréal;
  • Un radar photo mobile incendié sur l'autoroute 30;
  • Immobilier: record de reventes depuis la pandémie;
  • Les tarifs américains continuent de faire mal et d'inquiéter au Québec;
  • Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est fragile;
  • Les derniers développements sur la crise politique en France;
  • Les enjeux liés à la violence conjugale au Québec. 

