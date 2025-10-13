Contrat de huit ans pour Lane Hutson

À 24 heures du match d'ouverture des Canadiens de Montréal au Centre Bell, le défenseur Lane Hutson a signé un contrat de huit ans d'une valeur de 70 millions de dollars.

Le lauréat du trophée Calder touchera donc un salaire annuel moyen de 8.85 millions de dollars.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports Mario Langlois commenter la mise sous contrat de Lane Hutson et parler de l'entrevue réalisée en matinée avec l'entraîneur-chef Martin St-Louis qui sera diffusée à 19 heures.

Les sujets discutés: