Hockey
Contrat de huit ans pour Lane Hutson

«Dans les circonstances, je pense que c'est une bonne entente» -Mario Langlois

par 98.5 Sports

0:00
11:39

Entendu dans

La commission

le 13 octobre 2025 13:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Mario Langlois / Cogeco Média

À 24 heures du match d'ouverture des Canadiens de Montréal au Centre Bell, le défenseur Lane Hutson a signé un contrat de huit ans d'une valeur de 70 millions de dollars.

Le lauréat du trophée Calder touchera donc un salaire annuel moyen de 8.85 millions de dollars.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports Mario Langlois commenter la mise sous contrat de Lane Hutson et parler de l'entrevue réalisée en matinée avec l'entraîneur-chef Martin St-Louis qui sera diffusée à 19 heures.

Les sujets discutés: 

  • Martin St-Louis est très heureux du contrat octroyé à Hutson;
  • L'entraîneur parle de sa notion de travail;
  • St-Louis note que son équipe l'a inspiré la saison dernière;
  • Mario parle de la réaction des joueurs des Canadiens à Brossard à l'annonce de la signature du contrat de Hutson;
  • L'animateur estime que le contrat est dans la foulée des précédents contrats offerts aux jeunes de l'équipe.

