Justice et faits divers

Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2025 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Bénédicte Lebel rapporte le cas d’un père qui a laissé son enfant seul à la maison pendant des jours entiers, entre 2019 et octobre 2021, sans l'inscrire à l'école.

Le père a plaidé coupable à un chef d'accusation d'abandon d'enfant, ce qui lui a valu une peine de 22 mois de prison.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel au micro de Patrick Lagacé.

« Pour vous donner un exemple : les images des caméras de vidéosurveillance de l'immeuble permettent de conclure que l'homme quitte l'appartement, mettons le 24 octobre 2021 à 23 h 18, et qu'il revient le 26 octobre à 6 h 55. Fait que, vous voyez, il part un soir à 23 h 18, et non le matin d'après, mais l'autre matin, il revient à 6 h 55 avec son enfant de cinq ans qui est resté là, tout seul.»

Bénédicte Lebel

