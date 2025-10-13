Un père qui laissait son enfant seul écope de 22 mois de prison

Bénédicte Lebel rapporte le cas d’un père qui a laissé son enfant seul à la maison pendant des jours entiers, entre 2019 et octobre 2021, sans l'inscrire à l'école.

Le père a plaidé coupable à un chef d'accusation d'abandon d'enfant, ce qui lui a valu une peine de 22 mois de prison.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel au micro de Patrick Lagacé.