Le coût de la nourriture a augmenté de près de 28 % depuis 2019, ce qui engendre un déclin des diètes spécialisées souvent plus dispendieuses, comme le végétarisme et le sans gluten.
Écoutez Isabelle Thibeault en discuter lors de sa chronique économique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce qu'on peut faire pour réduire sa facture, c'est cuisiner. Par contre, c'est un peu des compétences qui se perdent de transformer nous-même nos aliments. Mais qu'on soit végétarien ou flexivore, ça reste vraiment une excellente façon de réduire sa facture.»