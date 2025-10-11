Le hockey des Canadiens

Le brio de Jakub Dobes, l’impact des nouveaux joueurs ainsi que la montée en puissance du deuxième trio formé d'Alex Newhook, Oliver Kapanen et Ivan Demidov sont au coeur des discussions de Dany Dubé et Martin McGuire, samedi soir, lors de l'avant-match Canadiens-Blackhawks.

Après trois saisons difficiles, autant au niveau de la production que des blessures, Kirby Dach éclora-t-il enfin?