Hockey
Le hockey des Canadiens

«L'échantillon est très court, mais j'aime ce qu'on voit de Kirby Dach»

par 98.5

0:00
52:31

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 octobre 2025 19:22

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«L'échantillon est très court, mais j'aime ce qu'on voit de Kirby Dach»
Dany Dubé / Cogeco Média

Le brio de Jakub Dobes, l’impact des nouveaux joueurs ainsi que la montée en puissance du deuxième trio formé d'Alex Newhook, Oliver Kapanen et Ivan Demidov sont au coeur des discussions de Dany Dubé et Martin McGuire, samedi soir, lors de l'avant-match Canadiens-Blackhawks.

Après trois saisons difficiles, autant au niveau de la production que des blessures, Kirby Dach éclora-t-il enfin?

«Ce trio-là, celui de Kirby Dach, Zachary Bolduc et Brendan Gallagher, semble avoir trouvé un certain équilbre. [...] Bolduc amène une dimension intéressante en ce qui a trait au tempo. Je pense que Kirby Dach tire dans la bonne direction [...] L'échantillon est très court, deux matchs, mais j'aime ce qu'on voit de Kirby Dach.»

Dany Dubé

«Je pense qu'actuellement, Kirby Dach se fait un peu énergiser par ses deux ailiers, autant par Bolduc que Gallagher...»

Martin mcGuire

