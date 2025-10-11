Le hockey des Canadiens

Le brio de Jakub Dobes, l’impact des nouveaux joueurs ainsi que la montée en puissance du deuxième trio formé d'Alex Newhook, Oliver Kapanen et Ivan Demidov sont au coeur des discussions de Dany Dubé et Martin McGuire, samedi soir, lors de l'avant-match Canadiens-Blackhawks.
Après trois saisons difficiles, autant au niveau de la production que des blessures, Kirby Dach éclora-t-il enfin?
«Ce trio-là, celui de Kirby Dach, Zachary Bolduc et Brendan Gallagher, semble avoir trouvé un certain équilbre. [...] Bolduc amène une dimension intéressante en ce qui a trait au tempo. Je pense que Kirby Dach tire dans la bonne direction [...] L'échantillon est très court, deux matchs, mais j'aime ce qu'on voit de Kirby Dach.»
«Je pense qu'actuellement, Kirby Dach se fait un peu énergiser par ses deux ailiers, autant par Bolduc que Gallagher...»