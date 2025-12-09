Quinn Hughes sur les blocs de départ

La situation qui prévaut à Vancouver n'est pas de tout repos. Et il y a un nouveau chapitre avec la saga Quinn Hughes.
Tout le monde sait désormais que les Canucks sont prêts à échanger Hughes, l'un des trois meilleurs défenseurs de la LNH.
Selon Dany Dubé, les Canucks ont bien fait de faire savoir à toutes les autres équipes de la LNH que Hughes était disponible. Et il n'est pas sûr qu'il ira rejoindre ses frères au New Jersey.
- La dimension de la patinoire au JO de Milan-Cortina