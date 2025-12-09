 Aller au contenu
Hockey
Quinn Hughes sur les blocs de départ

«Il faut que tu crées de la surenchère» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
8:34

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 9 décembre 2025 20:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Il faut que tu crées de la surenchère» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

La situation qui prévaut à Vancouver n'est pas de tout repos. Et il y a un nouveau chapitre avec la saga Quinn Hughes.

Tout le monde sait désormais que les Canucks sont prêts à échanger Hughes, l'un des trois meilleurs défenseurs de la LNH.

Selon Dany Dubé, les Canucks ont bien fait de faire savoir à toutes les autres équipes de la LNH que Hughes était disponible. Et il n'est pas sûr qu'il ira rejoindre ses frères au New Jersey.

Les autres sujets discutés

  • La dimension de la patinoire au JO de Milan-Cortina

Vous aimerez aussi

Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
La commission
Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
0:00
7:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Les buts consécutifs, la surutilisation et la ligne de centre
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Les buts consécutifs, la surutilisation et la ligne de centre
Le Lightning, un modèle, la 2e période, un danger
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le Lightning, un modèle, la 2e période, un danger
«On a joué un assez bon match pour aller chercher deux points» -Martin St-Louis
Rattrapage
Blues 4 - Canadiens 3
«On a joué un assez bon match pour aller chercher deux points» -Martin St-Louis
«Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de tirer de l'arrière»
Rattrapage
Blues 4 - Canadiens 3
«Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de tirer de l'arrière»
Dobes surpasse Montembeault dans un aspect particulier du jeu
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Dobes surpasse Montembeault dans un aspect particulier du jeu
«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
Rattrapage
Jeux de Milan-Cortina 2026
«Je ne peux pas croire que Caufield sera ignoré par les Américains» -Dany Dubé
Mailloux et Bolduc affrontent pour la première fois leur ancienne équipe
Rattrapage
Avant-match Canadiens-Blues
Mailloux et Bolduc affrontent pour la première fois leur ancienne équipe
Le CH «presque parfait»: St-Louis célèbre l'amélioration du jeu défensif
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le CH «presque parfait»: St-Louis célèbre l'amélioration du jeu défensif
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Canadien 2 - Maple Leafs 1: l'exécution défensive et Dobes font la différence
Demidov et Kapanen s'illustrent: plus de 60 points pour les jeunes espoirs?
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Demidov et Kapanen s'illustrent: plus de 60 points pour les jeunes espoirs?
Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Rivalité CH-Leafs: «C'est tellement serré dans notre division» -Nicolas Roy
Simplification défensive et profondeur offensive: le double défi du CH à Toronto
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Simplification défensive et profondeur offensive: le double défi du CH à Toronto
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
Rattrapage
Une belle performance contre les Jets
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans
Rattrapage
Victoire en tirs de barrage
«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans