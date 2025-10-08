 Aller au contenu
Sports
La boxe en deuil

Le fils d'Arturo Gatti meurt au Mexique à l'âge de 17 ans

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Le fils d'Arturo Gatti meurt au Mexique à l'âge de 17 ans
Tony Marinaro / Cogeco Média

Le fils de l'ancien grand boxeur québécois Arturo Gatti, Arturo Jr., est décédé à l'âge de 17 ans.

Le jeune a perdu la vie au Mexique plus tôt cette semaine, là où il vivait avec sa mère depuis quelques mois.

Selon Tony Marinaro, il voulait aussi entreprendre une carrière professionnelle. «On disait qu'il était pour prendre l'héritage du père. Il faisait de la boxe et c'était un boxeur très prometteur.»

La raison de son décès n'a pas été annoncée.

Rappelons que Arturo Gatti père avait perdu la vie au Brésil en 2009.

Écoutez Tony Marinaro faire le point sur l'actualité sportive au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Autres sujets abordés

  • L'excitation monte pour le début de la saison du Canadien de Montréal ce soir, contre les Maple Leafs de Toronto.

