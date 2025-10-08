La boxe en deuil

Le fils de l'ancien grand boxeur québécois Arturo Gatti, Arturo Jr., est décédé à l'âge de 17 ans.

Le jeune a perdu la vie au Mexique plus tôt cette semaine, là où il vivait avec sa mère depuis quelques mois.

Selon Tony Marinaro, il voulait aussi entreprendre une carrière professionnelle. «On disait qu'il était pour prendre l'héritage du père. Il faisait de la boxe et c'était un boxeur très prometteur.»

La raison de son décès n'a pas été annoncée.

Rappelons que Arturo Gatti père avait perdu la vie au Brésil en 2009.

