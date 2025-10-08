Hommage à son œuvre

L'œuvre de Serge Fiori sera de nouveau à l'honneur sur scène avec le retour du spectacle Serge Fiori, seul ensemble, du Cirque Éloize.

Le spectacle, acclamé en 2019, sera présenté dans une version actualisée en 2026. Cette reprise, souhaitée par Serge Fiori lui-même avant son décès, est une réponse à tout l'amour reçu depuis le 24 juin dernier et vise à «assurer la pérennité» de l'œuvre du musicien, souligne Catherine Brisson.

Écouter Catherine Brisson parler du retour du spectacle Serge Fiori, seul ensemble du Cirque Éloize, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

