 Aller au contenu
Arts et spectacles
Il parle de ses problèmes avec l'alcool

Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»

par 98.5

0:00
7:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2025 06:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Documentaire sur Éric Lapointe: «On n'est pas dans la complaisance»
Éric Lapointe lors d'un spectacle en 2019 / La Presse Canadienne

La nouvelle série documentaire Éric Lapointe, où le chanteur parle de ses problèmes avec l'alcool, est disponible mercredi sur Crave.

Le rockeur au passé mouvementé raconte son parcours vers la sobriété.

Écoutez Catherine Brisson parler de cette série documentaire au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Elle admet avoir eu des doutes concernant cette série, mais a changé d'idée après l'avoir visionnée. 

«On n'est pas dans une opération de marketing sur sa grande carrière. Oui, on en parle évidemment, mais on n'est pas dans la complaisance, la flagornerie ou l'espèce de ''bullshit'' calculée comme on voit trop souvent. Au contraire, moi j'ai du respect pour ça. Il aurait pu tourner les coins ronds et éviter certains sujets. Ce n'est pas le cas.»

Catherine Brisson

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat
Lagacé le matin
«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat
0:00
11:06
«Life of a Showgirl»: 2,7 millions d'exemplaires vendus le premier jour
Le Québec maintenant
«Life of a Showgirl»: 2,7 millions d'exemplaires vendus le premier jour
0:00
7:12

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
Un automne particulier
Sommes-nous envahis par les coccinelles? «C'est vrai qu'on en voit beaucoup»
«On doit rappeler à nos élus qu’il y a des humains qui en paient le prix»
Errance médicale
«On doit rappeler à nos élus qu’il y a des humains qui en paient le prix»
Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine
Le discours de Québec dénoncé
Seuil d'immigration: la FTQ craint une montée de la méfiance et de la haine
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
En tête dans les sondages
«Il y a une volonté de changement» -Soraya Martinez Ferrada
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
La police cherche les parents
Nouveau-né abandonné à Longueuil: la mère «pourrait être dans un état critique»
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Un succès même sans entente?
Trump-Carney: «Il était temps de réchauffer la relation» -Martine Hébert
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Hydro-Québec
Thermostats intelligents gratuits: «Un monopole en a créé un autre»
Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?
Confinés à leur poste de contrôle depuis mars
Québec voulait armer les contrôleurs routiers en 2024: que s'est-il passé?
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Un chroniqueur sportif aux multiples talents
Début de saison du CH: Jean-Michel Bourque pousse la note!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Beaucoup de réactions, dont sur la décoration!
Rencontre Trump-Carney: «Dur à croire qu'on est en pleine guerre commerciale»
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Lagacé le matin
Spécial «vert» | L'énigme du mercredi 8 octobre
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Aucune entente concrète
Rencontre Trump-Carney: «Ils s'entendaient comme larrons en foire, mais...»
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
La mère toujours recherchée
Bébé abandonné à Longueuil: la police diffuse une vidéo
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
Contre les Maple Leafs à Toronto
Canadiens de Montréal: place au premier match de la saison!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00