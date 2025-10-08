Il parle de ses problèmes avec l'alcool

La nouvelle série documentaire Éric Lapointe, où le chanteur parle de ses problèmes avec l'alcool, est disponible mercredi sur Crave.

Le rockeur au passé mouvementé raconte son parcours vers la sobriété.

Écoutez Catherine Brisson parler de cette série documentaire au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Elle admet avoir eu des doutes concernant cette série, mais a changé d'idée après l'avoir visionnée.



