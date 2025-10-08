Il parle de ses problèmes avec l'alcool

La nouvelle série documentaire Éric Lapointe, où le chanteur parle de ses problèmes avec l'alcool, est disponible mercredi sur Crave.
Le rockeur au passé mouvementé raconte son parcours vers la sobriété.
Écoutez Catherine Brisson parler de cette série documentaire au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
Elle admet avoir eu des doutes concernant cette série, mais a changé d'idée après l'avoir visionnée.
«On n'est pas dans une opération de marketing sur sa grande carrière. Oui, on en parle évidemment, mais on n'est pas dans la complaisance, la flagornerie ou l'espèce de ''bullshit'' calculée comme on voit trop souvent. Au contraire, moi j'ai du respect pour ça. Il aurait pu tourner les coins ronds et éviter certains sujets. Ce n'est pas le cas.»