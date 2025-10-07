Avez-vous envie d’avoir une maison connectée? Le chroniqueur François Charron vous présente les essentiels pour transformer votre résidence en maison connectée.
Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site FrancoisCharron.com, présenter ce qu’est une maison connectée, mardi avec Marie-Eve Tremblay.
Voici quelques liens suggérés par notre chroniqueur:
- Billet pour la conférence de François Charron sur la prévention de la fraude en ligne
- Google propose une maison intelligente avec Gemini
- Le premier gadget à acheter pour une maison intelligente: un haut-parleur Alexa
- Des caméras de surveillance sans abonnement
- Serrure intelligente abordable et fiable
- Des thermostats québécois pour tout type de chauffage
- Des stores roulants intelligents pour bricoleurs
- Transformer son réservoir à eau chaude en réservoir intelligent
Autres sujets abordés:
- La dépendance à nos téléphones;
- Une conductrice, qui a tué une cycliste, se voit imposer des conditions inusitées par un juge: pas d’Uber Eats, pas d’achat sur Amazon et pas de Facebook.