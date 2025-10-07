 Aller au contenu
Qu’est-ce qu’une maison connectée?

Qu'est-ce qu'une maison connectée?
Avez-vous envie d’avoir une maison connectée? Le chroniqueur François Charron vous présente les essentiels pour transformer votre résidence en maison connectée.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site FrancoisCharron.com, présenter ce qu’est une maison connectée, mardi avec Marie-Eve Tremblay.

Voici quelques liens suggérés par notre chroniqueur:

Autres sujets abordés:

  • La dépendance à nos téléphones;
  • Une conductrice, qui a tué une cycliste, se voit imposer des conditions inusitées par un juge: pas d’Uber Eats, pas d’achat sur Amazon et pas de Facebook.

