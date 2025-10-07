 Aller au contenu
Justice et faits divers
Le couple qui l'a trouvé dans l'incompréhension

Bébé abandonné à Longueuil: «On nage encore en plein mystère»

Bébé abandonné à Longueuil: «On nage encore en plein mystère»
La résidence devant laquelle le bébé prématuré a été abandonné dimanche soir à Longueuil / Cogeco Média

Où sont les parents? Dans quel état est la mère? Qui est venu déposer le bébé sur le balcon? Les questions entourant l'abandon d'un bébé devant la porte d'une résidence de Longueuil, dimanche soir, sont encore nombreuses.

Le petit garçon prématuré pesait environ trois livres et était enveloppé dans des couvertures.

Les policiers étudient plusieurs thèses pour expliquer cet abandon et multiplient les recherches.

«On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi nous? Je disais à mon conjoint ''et si on ne l'avait pas vu? Qu'est-ce que serait arrivé au bébé?''»

La femme qui a trouvé l'enfant sur son perron

