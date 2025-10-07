Le couple qui l'a trouvé dans l'incompréhension

Où sont les parents? Dans quel état est la mère? Qui est venu déposer le bébé sur le balcon? Les questions entourant l'abandon d'un bébé devant la porte d'une résidence de Longueuil, dimanche soir, sont encore nombreuses.

Le petit garçon prématuré pesait environ trois livres et était enveloppé dans des couvertures.

Les policiers étudient plusieurs thèses pour expliquer cet abandon et multiplient les recherches.

Écoutez Bénédicte Lebel qui partage les derniers développements dans ce dossier et le témoignage de la femme qui a trouvé l'enfant sur son perron au micro de Patrick Lagacé.