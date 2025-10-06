Le SPVM adopte l’intelligence artificielle pour analyser rapidement des vidéos, et la Cour supérieure du Québec lance un projet pilote similaire pour vingt juges.
Écoutez la bonne nouvelle du jour, lundi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autre sujet abordé:
- Une grève de deux jours des étudiants de l'Université de Montréal vient d'être lancée, en soutien au peuple palestinien: Yasmeen Lazaar, présidente de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, explique le tout.